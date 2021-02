Karşıyaka'ya kaptan sözü

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 5 mağlubiyetle zirveden inip Play-Off hattının dahi dışında kalan Karşıyaka'da kötü gidişin nedenlerini araştıran yönetim futbolcularla toplantı yaparken, takım kaptanı Mustafa Aşan camiaya söz verdi. Ligde 20 Aralık'taki Şile Yıldızspor mücadelesinin ardından 6 maçtır galip gelemeyip bu periyotta yalnız 1 kez ağları sarsarak 1 puan alabilen yeşil-kırmızılılar, düşüşü durdurmak için çare ararken, takımın en tecrübeli ismi Mustafa Aşan, en kısa sürede toparlanacaklarını belirterek, "Düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz" diye konuştu.

Son dönemdeki kötü performansıyla mutlak şampiyonluk hedeflediği ligde taraftarını endişelendiren Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, 2-0 kaybedilen Gölcükspor maçında ilk kez 90 dakika bitmeden stadı terketti. Takımla ilgili her türlü kararı almak konusunda teknik direktör İbrahim Cezayir'e yetki veren Büyükkarcı, futbolcularla da toplantı yaptı. Arkadaşları adına camiaya söz veren takım kaptanı Mustafa Aşan, "Panik yok" mesajı vererek, "Takım olarak bir düşüş yaşadığımız doğru. Ancak bu takım geçen sezon Play-Off finali oynayıp tek penaltıyla 2'nci Lig'e çıkma şansını kullanamadı" dedi."Aynı takım bu sezon başında 8 maç kaybetmedi, 5 galibiyet 3 beraberlikle zirvede yer aldı" diyen tecrübeli futbolcu, "Takım içindeki koronavirüs vakaları sonrası bir düşüş başladı. Toparlanmakta zorlandık. Biz de her şeyin farkındayız, taraftarlarımızı ve yönetimimizi üzdüğümüzü biliyoruz. Takım olarak her inişin bir de çıkışı olacağının farkındayız. Bu zamana kadar takımı buraya getirdik, kötü günde de bırakmayacağız, pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız. Bu hafta Elazığ deplasmanında Karakoçan FK maçıyla yeni bir sayfa açacağımıza olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı