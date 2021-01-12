Karşıyaka sahaya indi
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Karşıyaka sahaya indi

12.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:01
Karşıyaka sahaya indi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde, 29 puanla Play-Off barajında tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde, 29 puanla Play-Off barajında tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başladı. Yeşil-kırmızılılarda koronavirüse yakalanıp izolasyon süreçleri devam eden Erdoğan, Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı ve izolasyon süreci süren Burak antrenmanlara katılamıyor. Sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçında forma giymeyen Mustafa Aşan da yarın antrenmana çıkacak. Kaf-Kaf'ın devre arasında Antalya'da kamp yapıp yapmayacağıyla ilgili kararı yönetim verecek.

 


Karşıyaka sahaya indi
Karşıyaka sahaya indi
Karşıyaka sahaya indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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