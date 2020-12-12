Karşıyaka kaptanından yoksun

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta İzmir'e lider gelen İçel İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, haftaya Şile Yıldızspor deplasmanında takım kaptanı Mustafa Aşan'dan yoksun olacak. İçel önünde dördüncü sarı kartını gören takımın en tecrübeli ismi cezalı duruma düştü. Bu sezon oynanan 12 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu ilk kez sahada olmayacak. Karşıyaka'da kasığındaki sakatlık nedeniyle İçel İdmanyurdu önünde son anda kadrodan çıkarılan takımın en önemli hücum kozlarından Doğukan'ın ise iyileşip forma giymesi bekleniyor.

FENERİUM TARTIŞMASIKarşıyaka'nın anlaşmalı lisanslı ürün mağazasının geçen ay 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne özel olarak çıkardığı forma, Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe'nin Fenerium mağazalarında satışa sunuldu. Sosyal medyada bazı taraftarlar iş birliğini desteklerken, bazı taraftarlar ise kulübün kendi mağazası ve lisanslı ürün mağazasının İstanbul'da şubeleri varken rakiple yapılan ortaklığı eleştirdi. Fenerbahçe, bu sezon başında koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'deki Anadolu kulüplerine destek olmak için lisanslı ürün mağazalarının raflarını ücret talep etmeden rakiplerine açmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ