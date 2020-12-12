Karşıyaka kaptanından yoksun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karşıyaka kaptanından yoksun

12.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:09
Karşıyaka kaptanından yoksun

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta İzmir'e lider gelen İçel İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, haftaya Şile Yıldızspor deplasmanında takım kaptanı Mustafa Aşan'dan yoksun olacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta İzmir'e lider gelen İçel İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, haftaya Şile Yıldızspor deplasmanında takım kaptanı Mustafa Aşan'dan yoksun olacak. İçel önünde dördüncü sarı kartını gören takımın en tecrübeli ismi cezalı duruma düştü. Bu sezon oynanan 12 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu ilk kez sahada olmayacak. Karşıyaka'da kasığındaki sakatlık nedeniyle İçel İdmanyurdu önünde son anda kadrodan çıkarılan takımın en önemli hücum kozlarından Doğukan'ın ise iyileşip forma giymesi bekleniyor.

FENERİUM TARTIŞMASIKarşıyaka'nın anlaşmalı lisanslı ürün mağazasının geçen ay 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne özel olarak çıkardığı forma, Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe'nin Fenerium mağazalarında satışa sunuldu. Sosyal medyada bazı taraftarlar iş birliğini desteklerken, bazı taraftarlar ise kulübün kendi mağazası ve lisanslı ürün mağazasının İstanbul'da şubeleri varken rakiple yapılan ortaklığı eleştirdi. Fenerbahçe, bu sezon başında koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'deki Anadolu kulüplerine destek olmak için lisanslı ürün mağazalarının raflarını ücret talep etmeden rakiplerine açmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

İlgili Haberler

Karşıyaka'ya kaptan garantisi
Karşıyaka'ya kaptan garantisi
Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: 'Bizim de hedefimiz şampiyonluk'
Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: "Bizim de hedefimiz şampiyonluk"
Akhisarspor'a kaptan sözü
Akhisarspor'a kaptan sözü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Burak Yılmaz Kylian Mbappe Enner Valencia Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka kaptanından yoksun - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:16:38. #1.15#
title