Karşıyaka iç sahada sahnede
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Karşıyaka iç sahada sahnede

24.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:59
Karşıyaka iç sahada sahnede

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Isparta 32 Spor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetle başlayan Karşıyaka, yarın ilk iç saha maçında Esenler Erokspor'u konuk edecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Isparta 32 Spor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetle başlayan Karşıyaka, yarın ilk iç saha maçında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği 90 dakika koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerde sezonun ilk yarısındaki tüm karşılaşmalar gibi seyircisiz oynanacak.

İstanbul temsilcisi, ligin ilk sınavında evinde Somaspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Önceki sezonlarda da rakip oldukları Esenler'in grubun iddialı takımlarından olduğunu hatırlatan Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Lig maratonuna hedeflediğimiz gibi 3 puanla başladık. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Yine kazanıp galibiyetleri seri haline getirmek istiyoruz. Sezonun ilk maçlarında alınacak puanlar yarışta büyük önem taşıyor" dedi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - İlyas, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Namık Barış, Doğukan, Battal, Hakan Kuş


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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