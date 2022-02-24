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Karşıyaka düşme sınırında

Demirören Haber Ajansı, Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka düşme sınırında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, grupta dün erteleme maçlarının oynanmasıyla düşme hattı sınırına geriledi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, grupta dün erteleme maçlarının oynanmasıyla düşme hattı sınırına geriledi. Bu yıl yaptığı 20 transfere rağmen 23 maçta 3'ü düşme hattında son iki sıradaki zayıf Karabükspor ve Ceyhanspor'a karşı olmak üzere toplam 5 galibiyet alabilen, son 9 haftada yalnız Karabük önünde sahadan 3 puanla ayrılan Kaf-Kaf, erteleme karşılaşmalarının tamamlanmasıyla 2 basamak birden geriledi.

Grupta Gümüşhanespor, Büyükçekmece Tepecikspor'la erteleme sınavında 0-0 berabere kalıp puanını 27 yaparak yeşil-kırmızılıların üzerine çıktı. Çankaya FK da 1 puanla son sıradaki Karabükspor'u 3-1 yenerek puanını 27 yapıp düşme hattından sıyrıldı. Grupta düşme hattındaki Modafen ve Mardin 1969 Spor'la puan puana olan Karşıyaka, bu sonuçların ardından genel averajla düşme barajının yalnız tek basamak üstünde kaldı. İzmir temsilcisi pazar günü Gümüşhanespor'u hayati öneme sahip 90 dakikada ağırlayacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Karşıyaka, Karabük, Spor, Haberler

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