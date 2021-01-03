Karşıyaka'da Mustafa Aşan şoku

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımda yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı son 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan'ın da sakatlanması moralleri bozdu. Yan adalesinde yırtık meydana gelen tecrübeli orta saha oyuncusu çarşamba günü Erbaaspor'la oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecek. Koronavirüse yakalanan Mustafa Değirmenci, Onur ve Harun'un izolasyon süreçlerini tamamlayıp takıma katıldığı yeşil-siyahlılarda yine PCR testleri pozitif olduğu için son Osmaniye maçında forma giyemeyen Doğukan, Arif, Fatih, Metin ve Berke, yarın yeniden teste girecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 10 güne düşürülen zorunlu izolasyon süreçlerini tamamlayacak bu isimler, testleri negatif çıkarsa Erbaa karşısında oynayabilecek. Ancak günlerdir antrenman yapamayan, hastalık süreci geçiren futbolcuların form durumları teknik heyeti endişelendiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ