Karşıyaka'da gençler şans bekliyor
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Karşıyaka'da gençler şans bekliyor

Karşıyaka'da gençler şans bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da geçen yıl ikinci yarıda aynı ligdeki Bergama Belediyespor'a tecrübe kazanmaları için kiralık verilen gençler Mustafa Çalışkan ve Kerem Dönertaş, formayı kapmaya çalışacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da geçen yıl ikinci yarıda aynı ligdeki Bergama Belediyespor'a tecrübe kazanmaları için kiralık verilen gençler Mustafa Çalışkan ve Kerem Dönertaş, formayı kapmaya çalışacak. Geçen sezon ilk yarıda Kaf-Kaf'ta 4 maçta şans bulan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa, Bergama Belediyespor'da 9'u ilk 11'de 11 karşılaşmada forma giyip 1 gol attı. 

Mustafa'yla aynı yaştaki ön libero Kerem, geçen sezon Karşıyaka'da 1, Bergama'da ise 5 maçta süre aldı. İki genç futbolcu Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde devam eden antrenmanlarda teknik direktör Cüneyt Biçer'in gözüne girmeye çalışıyor. Yeşil-kırmızılılarda Ferdi, Batuhan, Caner, Mert, Oğuz, Özkan, Berke gibi daha önce profesyonel yapılıp takımda zaman zaman forma giyen gençler de antrenmanlarda var güçlerini ortaya koyuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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