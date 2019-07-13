Karşıyaka'da Doğukan krizi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç transferi yeni sözleşme önerilmeyen Onur ve Bartu dışında firesiz tamamlayan transfer yasaklısı Karşıyaka, Doğukan İnci krizi yaşıyor. Yeşil-kırmızılılarda yönetim, altyapıdan çıkıp geçen sezon asgari ücret alan Erdoğan, Özgür, Görkem, Burak, Namık Barış, İlyas, Cihan, Mahir ve Efe'nin ücretlerini de 40 ila 60 bin TL seviyesine çıkarırken Doğukan, kendisine teklif edilen 50 bin TL yıllık ücreti kabul etmedi.

Geçen sezon attığı 6 golle 12 kez ağları sarsan Hakan Kuş'tan sonra Özgür'le birlikte takımın en skorer ikinci ismi olan 20 yaşındaki forvet, 50 bin TL yıllık ücreti az bularak Başkan Turgay Büyükkarcı'dan zam istedi. İlk görüşmede anlaşma sağlanamayan genç yıldız adayı takımla antrenmanları sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılarda 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan, U19 Milli Takım'da da forma giyen Doğukan'ın adı geçen sezon başında Fenerbahçe dahil birçok kulüple anıldı.

MAAŞLAR İLK KEZ AKSADI

Diğer taraftan, Karşıyaka'da futbolun patronu Başkan Vekili Gökhan Şensan ve beraberinde ana yönetiminden 7 üyenin geçen ay futbol şubesine destek alamadıkları için istifa etmesiyle çok zayıflayan yönetim, 1.5 yıldır ilk kez personelin maaşlarını aksattı. Tesis ve kulüp çalışanlarının toplam 40 bin TL civarında tutan maaşları henüz yatırılamadı. Takımın mali yükü tek başına omuzlarında kalan Başkan Turgay Büyükkarcı, 16 Temmuz Salı gününe hem meraklı bekleyiş içindeki kulüp personeli hem de futbolculara ödeme sözü verdi. Karşıyaka, sezon öncesi tesislerdeki kampını sürdürüyor.



Kaynak: DHA

- İzmir