Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda

07.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:33
Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider İçel İdmanyurdu'yla oynayacağı maça zirvede puanları eşitleme hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da takımın en etkili silahlarından Doğukan İnci, son haftalarda suskun kaldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider İçel İdmanyurdu'yla oynayacağı maça zirvede puanları eşitleme hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da takımın en etkili silahlarından Doğukan İnci, son haftalarda suskun kaldı. Geçen sezon attığı 14 golle Play-Off finaline taşıdığı Kaf-Kaf'ın en skorer ismi olan 21 yaşındaki yıldız adayı bu sezona da 6 maçta 4 golle başladı. Karşıyaka, Doğukan'ın etkili olduğu ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle liderlik koltuğunda geçti.

Genç futbolcu son 5 maçta ise gole hasret kaldı. Karşıyaka, Doğukan'ın skor üretemediği bu periyotta yalnız 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Karşıyaka'da Doğukan gibi ilk 6 maçta 6 kez ağları sarsan Hakan Kuş da son 5 maçlık periyotta 1 gol bulmasına rağmen attığı bu golle Arhavispor karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Doğukan'ın adı sezon başında uzun süre Beşiktaş'la anılmış ancak siyah-beyazlılar ardından transferden vazgeçmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

İlgili Haberler

Karşıyaka'da Burak'a nazar değdi
Karşıyaka'da Burak'a nazar değdi
Okan Buruk: 'Gol olmayacak pozisyonlar gol oldu'
Okan Buruk: "Gol olmayacak pozisyonlar gol oldu"
Karşıyaka'ya kaptan garantisi
Karşıyaka'ya kaptan garantisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka'da Doğukan gol orucunda - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:26:29. #1.14#
title