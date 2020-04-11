Karşıyaka'da Battal'ın sevinci yarım kaldı TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, geçen sezon sözleşmesi feshedildikten sonra bu sezon devre arasında affedilerek takıma dönen Battal Demirbilek, formasına bu kez de koronavirüs salgını yüzünden uzak kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, geçen sezon sözleşmesi feshedildikten sonra bu sezon devre arasında affedilerek takıma dönen Battal Demirbilek, formasına bu kez de koronavirüs salgını yüzünden uzak kaldı.

Geçen sezon son olarak 10 Mart 2019'da oynanan Osmaniyespor deplasmanında forma giyip, 3 Nisan'daki Bergama Belediyespor maçı sonrası kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcu, 11 ay sonra ilk kez bu yıl 8 Şubat'taki 1877 Alemdağspor sınavında sahaya çıktı. Takıma döndükten sonra yalnız 6 maçta sonradan oyuna dahil olarak toplam 110 dakika sahada kalabilen Battal, bu kez de koronavirüs kabusu yüzünden sahalardan ayrı düştü. Liglere salgın yüzünden 19 Mart'ta verilen aranın en az 2.5 ay sürmesi öngürülürken Battal, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bireysel antermanlarını sürdürüp formda kalmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA