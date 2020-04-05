Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı
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Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı

İZMİR'de Karşıyaka Çarşısı, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yayalara kapatıldı.

05.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:17
Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı

İZMİR'de Karşıyaka Çarşısı, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yayalara kapatıldı. Polis ve mahalle bekçileri, yalnızca çarşıda çalışan ve bölgede oturan kişilerin girişine izin verdi.

Karşıyaka Çarşısı'nda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlere karşın insan yoğunluğu azalmadı. Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla çarşı giriş ve çıkışı yaya trafiğine kapatıldı. Çarşının giriş çıkışlarına bariyerler konuldu. Polis ve bekçiler, çarşıda çalışan veya bu bölgede oturan vatandaşların dışında girişlere izin vermedi. Ekipler, çarşıda çalışan kişileri de tedbirler konusunda sık sık uyardı. Çarşının yanı sıra sahil tarafında da görev yapan emniyet güçleri, yürüyüş yapan vatandaşlara izin vermedi.

Çarşı esnafından Eyüp Tufan (48), alınan kararın doğru olduğunu belirterek, "Uygulamanın başarılı olduğunu düşünüyorum, ancak keşke daha önce bu karar verilmiş olsaydı. Vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz tek şey, evde kalmaları olacak. Ben de işim gereği mecburen dükkanımı açmak durumundayım" dedi.Karşıyaka Çarşısı'nı ilk kez bu kadar sakin gördüğünü belirten Tayyip Yılmaz (54) da, "Her şey bizlerin sağlığı için yapılıyor. Anormal bir durumdan geçiyoruz ve biz vatandaşlar da bu süreçte kurallara uymak zorundayız. Bunun yanı sıra bol bol dua edeceğiz. 2007'den bu yana çarşıdayım ve ilk kez böyle bir manzarayla karşılaşıyorum" diye konuştu.'İLK KEZ GÖRDÜM, VİDEO ÇEKTİM'Dışarıya çıkarken kendince önlemler aldığını savunan Gönül Sakız (52) ise, "Çarşıyı ilk kez böyle gördüğüm için telefonumla video çektim. Çünkü Karşıyaka Çarşısı günün her saatinde çok kalabalık olurdu. Önlem alınması çok güzel, ancak daha sert önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Az da olsa ben de dahil olmak üzere insan var. Çünkü mecbur kalıp dışarı çıkıyoruz. Çıkarken de kendimizce eldiven ve maskeyle önlem alıyorum" şeklinde konuştu.

Çarşı esnafından Semih Saçaklı (34) da durumun kendilerine önceden haber verilmediğini iddia etti. Saçaklı, "Sabah çarşıya geldiğimde polis bariyerlerini gördüm ve sorduğumda çarşının yaya girişine kapandığı söylendi. Bize keşke öncede söylemiş olsalardı da bugün döner hazırlamasaydık. Alınan karar gereğince zaten dükkana müşteri almıyorduk. Bu karardan haberimiz olmadığı için 5 bin liralık döner hazırlamıştık. Zararımız büyük" dedi.

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Kaynak: DHA

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