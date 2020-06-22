Karşıyaka Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine "Kent Market Kart" Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın gelir düzeyi düşük ailelerin yaşadığı bölgelerde kurma kararı aldığı 'Kent Market'in ilki Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete başlamıştı.

Kent A.Ş. tarafından kurulan ve kar amacı gütmeden sağlıklı ve güvenilir kooperatif ürünlerini Karşıyakalılara ulaştıran Kent Market, ihtiyaç sahiplerine ise "kent market kartı" ile 15 günde bir yardım paketi veriyor.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)'in desteği ile Kent Market Kartı dönemi başlatan Kent A.Ş. kart sahiplerine gönderilen SMS ile kart sahiplerini markete davet ediyor. Kent A.Ş. tarafından özenle hazırlanan yardım paketleri, Kent Market aracılıyla ihtiyaç sahiplerine veriliyor.İhtiyaç sahipleri market kartına aylık yüklenen puanlarla paketleri alabiliyor. Paketler 15 günde bir ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

207 HANEYE PAKET VERİLECEK

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Kent Market ile hedefimiz; üretici ve tüketiciyi aracısız şekilde buluşturmak, daha dezavantajlı olan bölgelerimizi önceleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, amacına uygun şekilde hesaplı fiyatlarla halkımızın kaliteli gıdalara ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu anlayışla Cumhuriyet Mahallesi'nde açtığımız marketimizi ilerleyen dönemde sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan diğer mahallelerimize de taşımak istiyoruz. Cumhuriyet Kent Market üzerinden geliri olmayan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir alışveriş kartı projemizi hayata geçirdik. Belirlenen 207 haneye birer kart vererek, her ay marketimizden belli bir miktarda ücretsiz alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Açacağımız her Kent Market'in çevresinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu hizmeti götüreceğiz" dedi.

Kent A.Ş. tarafından özenle hazırlanan paketler 15 günde bir 207 haneye verilecek. Temel ihtiyaç, içecek ve çocuklara özel gıdalardan oluşan paketler, ihtiyaç sahipleriyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler