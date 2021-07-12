Karşıkaya'da Cünyet Biçer de listede

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmaları sürdüren yönetimin, teknik direktör adayı olarak Cüneyt Biçer'i de listeye eklediği öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmaları sürdüren yönetimin, teknik direktör adayı olarak Cüneyt Biçer'i de listeye eklediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktörlük görevi için ilk etapta Erman Güraçar ismi gündeme gelirken, Cüneyt Biçer'in de adaylar arasında olduğu bildirildi.

Daha önce Altay'ı ve Turgutluspor'u Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkaran Teknik Direktör Biçer, son olarak geçen sezon Şanlıurfaspor ve 68 Aksaray Belediyespor'u çalıştırdı. Cüneyt Biçer'in ismi geçmiş yıllarda da Karşıyaka ile anılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı 2019-20'de Turgutluspor'un başındayken Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla geçerek takımına kupa kazandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı