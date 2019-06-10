Karsan'dan Roma'ya 227 adet Menarinibus Citymood otobüs

– Otomotiv şirketi Karsan, İtalya merkezli Industria Italiana Autobus SpA'yla (IIA) yaptığı işbirliğiyle İtalya'nın Roma kentine üretimini tamamen şirketin yapacağı 227 adet Menarinibus Citymood marka otobüs siparişi aldı.

Karsan'ın yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) işbirliği kapsamında dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Roma için 227 adetlik otobüs siparişi aldığını duyurdu.

Karsan, Roma Belediyesi'nin aldığı 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG'li otobüsleri, Bursa'daki fabrikasında üreterek yılsonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek olan Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7.2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma'da hizmet verecek.

Beş ayda 61.3 milyon euroluk sipariş

Menarinibus Citymood ihracatıyla ilgili Karsan CEO'su Okan Baş şu değerlendirmeyi yaptı:

"IIA ortaklığı bir dünya markası olma stratejimiz için önemli bir hamleydi. IIA'daki payımızı da artırmamızla birlikte, Avrupa'da daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyebiliyoruz. Özellikle 2019 yılı, Menarinibus Citymood markalı otobüslerimizin ihracatı noktasında önemli bir yıl oluyor. Roma otobüsleri ile birlikte bu yıl sadece beş ayda toplamda 61.3 milyon euro değerinde, 320 adetlik Menarinibus Citymood siparişine ulaşmış olduk. IIA ile işbirliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı toplam otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar bin adedi aşacak." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA