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Atletizm, Kars, Spor

Kars'ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Kars'ta düzenlenen atletizm ilçe seçmelerinde 200 sporcu 4 dalda dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:19
Kars'ta sporculara zor anlar yaşatan seçmeler

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Kars'ta düzenlenen atletizm ilçe seçmelerinde 200 sporcu 4 dalda dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarışlarda ter döken bazı öğrenciler ise yarışmaları tamamlamadı.


Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın 81 ilde düzenlediği Atletizm Geliştirme Projesi Kars'ta da gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 sporcunun 4 dalda dereceye girmek için yarıştığı mücadelelerde sporcular zor anlar da yaşadı. Yarışmalarda dereceye giren sporcular 14 Mart'ta Erzurum'da yapılacak olan bölge yarışmasında Kars'ı temsil edecek. Ayrıca mart ayının uyuşturucuyla mücadele ayı ilan edilmesi nedeniyle uyuşturucuyla mücadele edilmesi noktasında farkındalık oluşturulması için sporcular yarışma öncesi "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" yazılı pankartla koşu pistine çıktılar.


Bin 500 ve iki bin metre yapılan yarışmalarda bazı sporcular fenalık geçirerek yarışmalardan çekildi.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Atletizm İl Temsilcisi Bahattin İnce, "Kars'ta şu an yapılan yarışmalarda 2008-2009 doğumlu bayanlar ve erkekler 1500 metre, 2006-2007 bayanlar ve erkekler 2000 metre yarıştılar. Dereceye giren ilk 3 sporcumuza madalya ile ödüllendirdik, ilk 6 sporcumuz ise 14 Mart'ta Erzurum'da yapılacak bölge yarışmalarına katılacak. Erzurum'da yapılacak bölge yarışmasında dereceye girecek sporcularımız Eskişehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak. Burada dereceye giren sporcularımız ise Milli Takım'ın altyapısına seçilecek" dedi.


2006-2007 erkeklerde birinci Muhammed Çiftçi, ikinci Deniz Daşdemir, üçüncü Görmen İlkya Çay, 2006-2007 bayanlarda birinci Berfin Gümüş, ikinci Zennure Güneş, üçüncü Dilan Akma, 2008-2009 bayanlarda birinci Kübra Nur Alyaz, ikinci Emine Alma, üçüncü Rabia Güneş ve 2008-2009 erkeklerde birinci Ahmet Arda Güneşsu, ikinci Berat Danyıldız, üçüncü Sami Yusuf Aydın oldu.


Yarışmada madalya kazanmayı hak ederek dereceye giren ilk 3 öğrenciye Mihralibey Ortaokulu Beden Öğretmeni Esin Perincek, Eşmeyazı Ortaokulu Serkan Aşnaz, Bölükbaş Beden Öğretmeni Pınar Sarı ve İhlas Haber Ajansı Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu madalyalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARS

Kaynak: İHA

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