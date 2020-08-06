Kars'ta polis 14 yıllık dosyayı kapattı
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Kars'ta polis 14 yıllık dosyayı kapattı

Kars'ta birisinin hakkında 'kasten öldürme ' 6 yıl, diğerinin hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi polisinin operasyonuyla yakalandı.

Kars'ta polis 14 yıllık dosyayı kapattı
06.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:50

Kars'ta birisinin hakkında 'kasten öldürme ' 6 yıl, diğerinin hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi polisinin operasyonuyla yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarla 14 yıllık dosyayı suçluları yakalayarak kapattı.

'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. (40) ile 2006 yılından beri firari konumda olan 'Dolandırıcılık' suçlarından 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 bin 830 lira adli para cezası bulunan A.Y. (39) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan A.K. ve A.Y. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlanan zanlılar, önce sağlık muayenesinden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne ardından da Adliye Sarayı'na getirildi. Adliye'ye getirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildiler. - KARS

Kaynak: İHA

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