Kars'ta öğrenci gelmeyince kiralık evler elde kaldı

Kars'a üniversite öğrencileri gelmeyince yüzlerce kiralık ev ve daire boş kaldı.

Kars'a üniversite öğrencileri gelmeyince yüzlerce kiralık ev ve daire boş kaldı. Daire sahipleri ve emlakçılar ellerine kalan daireleri kiralayamıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars Kafkas Üniversitesinin de uzaktan eğitim kararı alması ile özellikle öğrencilerin yoğun olduğu kentte kiralık daireler boş kalırken, öğrencilere bin 500 ile 750 liraya kiralanan dairelere ise müşteri aranıyor. Kentte bir çok işyerinin camına, duraklara ve bilbortlara asılan kiralık daire ilanları ise dikkat çekiyor.

"Kovid-19 salgını emlakçılarıı da vurdu"

Yaklaşık 27 bin öğrenciyi ağırlayan Kafkas Üniveristesi'nin uzaktan eğitim vermesi ve kente gelmeyen öğrenciler en çok emlaçıların zarar etmesine neden oldu. Her eğitim-öğretim yılında yoğunluk yaşanan emlakçıların günümüzde kapısını açan yok. Boş kalan emlakçılar ise işyerleri genel de kapalı tutuyor.

Kars'ta önceki yıllarda sobalı evleri 500 liraya, daireleri ise mevkisine göre bin 500, bin, 900, 800, 750 ve 600 liraya kiralayan mülk sahipleri şimdi evlerine kiracı arıyor. Kiralık evlerin pahalı olduğu illerden birisi olan Kars'ta boş dairelerine kiracı bulamayan mülk sahipleri kara kara düşünüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı