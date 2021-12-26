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Kars'ta Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane tamamlanıyor

Kars'ta Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane tamamlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

8 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi tamamlanıyor.

KARS (İHA) - 8 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi tamamlanıyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haber leşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Başsavcı Soner Aygün, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Kars Açık Cezaevi yerleşkesindeki İş Yurtları Kurumu Entegre Et Tesisi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

Tesisleri gezen Vali Öksüz ve beraberindekilere Başsavcı Soner Aygün, tesislerin son durumu ile ilgili bilgi verdi.

Bir süre kesimhaneyi gezen Vali Öksüz ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık 630 dönüm arazi üzerinde toplam proje alanı 24.310,00 metrekare kapalı alan 67.185,00 metrekare yeşil alandan oluşacak. Tesislerde 1 veteriner hekim, 1 ziraat teknisyeni, 1 gıda mühendisi,1 hayvan sağlığı teknisyeni 10 atölye şefi ve 70 hükümlü istihdam edilecek. - KARS

Kars'ta Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane tamamlanıyor

Kars'ta Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane tamamlanıyor

Kars'ta Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane tamamlanıyor

Kars'ta Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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