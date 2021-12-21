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Maçta çıkan kavgada kulüp yöneticisi yaralandı

AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. haftasında Kağızman Gençlerbirliğispor ile Doğubayazıt Belediyespor maçında kavga çıktı, bir yönetici yaralandı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. haftasında Kağızman Gençlerbirliğispor ile Doğubayazıt Belediyespor maçında kavga çıktı, bir yönetici yaralandı.

Kağızman İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada Kağızman Gençlerbirliğispor 90. dakikaya 1-0 üstün girdi. Maç 8 dakika uzatılınca Kağızmanlı sporcular ve yöneticiler itirazda bulundu.

Doğubayazıt Belediyespor 90+2 ve 90+6. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı. Hakemin bitiş düdüğüyle sporcular ve Kağızmanlı yöneticiler itirazda bulundu.

Bir anda çıkan olaylar nedeniyle yaşanan arbede sonrası polis ekipleri araya girdi. Çıkan arbedede Kağızman Gençlerbirliğispor'un yöneticisi Bekir Özbey yaralandı. Sağlık ekiplerince Özbey, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kağızman Gençlerbirliği Spor Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, hakeme itirazın hakları olduğunu ifade ederek "Biz normal olarak hakeme kanuni itirazlarımızda bulunacaktık çünkü bizi yenene kadar uzatmalara gittiler. 90. dakikaya 1-0 önde girdik. Uzatmalarda ikinci gol gelince hakem hemen maçı bitirdi. Kısaca bize yapılan bir haksızlık olduğu açık açık ortada. Biz bunu söylemek isterken maalesef şiddete maruz kaldık. Yönetici arkadaşımız Bekir Özbey ismini bilmediğimiz bir polis memurunun joplu şiddetine maruz kaldı. Arkadaşımız yaralandı bu kabul edilemez bir olay bu polis memuru hakkında gerekli mercilere şikayette bulunacağız." dedi.

Maçta çıkan kavgada kulüp yöneticisi yaralandı

Maçta çıkan kavgada kulüp yöneticisi yaralandı

Maçta çıkan kavgada kulüp yöneticisi yaralandı

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AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

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