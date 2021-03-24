Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı
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Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı

24.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:08
Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı

Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçayı köyü mevkisinde kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen çok sayıda araç yolda kaldı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Tipi dolayısıyla Kars-Digor ve Kars-Göle kara yolunda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesi ise kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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