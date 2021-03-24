Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı
24.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:08
Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçayı köyü mevkisinde kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen çok sayıda araç yolda kaldı.
Bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Tipi dolayısıyla Kars-Digor ve Kars-Göle kara yolunda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sarıkamış ilçesi ise kar yağışıyla beyaza büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik