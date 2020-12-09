Son dakika haberi | Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

Edinilen son dakika haberine göre - Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu Çocuklar kar yağışı altında gönüllerince eğlendi Kars'ta kar yağışı sonrası ağaçlarda oluşan kırağı görsel şölen sundu.

- Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

Çocuklar kar yağışı altında gönüllerince eğlendi

KARS - Kars'ta kar yağışı sonrası ağaçlarda oluşan kırağı görsel şölen sundu. Sarıkamış'ta ise çocukların kızak keyfi kameralara yansıdı.

8 ayı kış olan Kars'ta kar yağışı aralıklarla etkili olurken, kar yağışıyla birlikte kışın güzel görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü kentte, ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı. Ağaçlarda oluşan kırağı görenleri adeta büyüledi.

"Çocukların kızak keyfi"

Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta kızakları kapan çocuklar evlerinin önünde kızak kaydı çocukların kızak kayarak eğlenirken, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta kar kalınlığı 25 santimi buldu.

Hava sıcaklığının eksi 9 derece ölçüldüğü Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

"Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor"

Öte yandan kentte yağan kar yağışı trafik ekiplerini de seferber etti. Kenttin giriş ve çıkış noktalarında görev alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU