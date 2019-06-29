Kars'ın Selim ilçesinde Geleneksel Spor Federasyo'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kars Bölgesi Atlı Cirit Kulübü seçmeleri finali sona erdi.

Akçakale, Başköy ve Kafkas Atlıspor Kulüpleri arasında üç gündür devam eden müsabakalar, bugün Akçakale ile Başköy Atlı Cirit Kulübünün final maçı ile tamamlandı.

Final maçında Kars'ı temsil etme hakkını Başköy Atlı Cirit Kulübünü yenen Akçekale Atlı Cirit Kulübü oldu.

Kars Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Gürsel Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleneksel Spor Federasyonun 2019 yılı grup ve Türkiye Şampiyonasına katılacak Atlı Cirit Kulüpleri arasında maçlar yapıldığını söyledi.

Polat, Selim İlçesine bağlı Akçakale, Başköy ve Kafkas Atlıspor Kulüpleri arasında Türkiye'de Kars'ı temsil edecek kulübün belirlendiğini ifade ederek, "Bugün Akçakale ile Başköy Atlı Cirit Kulübü arasında oynanan final müsabakasında Akçakale Atlı Cirit Kulübü maçı kazanarak İl birincisi oldu. Bu vesileyle federasyonun takvimine göre grup ve Türkiye Şampiyonası yarışmaları bilahare belli olacak." dedi.

Ata sporunun yaşatılması için mücadele ettiklerini ifade eden Polat, "Erzurum, Bayburt, Uşak veya Kahramanmaraş'ta yapılabilir. Birinci olan takımımız önce grup ardından Türkiye şampiyonasına katılarak ilimizi temsil edecek. İnşallah geleneksel ata sporumuz cirit daha fazla katılımla devam edecek. Burada üç gün devam eden müsabakalarda emeği geçen yönetici, antrenör, hakem ve sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Akçakale Atlı Cirit Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım da, Kars eleme maçlarında centilmence mücadele yapıldığını belirterek, "Kazasız belasız güzel maçlar izledik. Bütün takımları tebrik ediyorum. Bundan sonra grup maçlarına daha sonra İnşallah Türkiye Şampiyonasına gideceğiz. Burada yapılan maçlarda bize destek veren Geleneksel Spor Federasyonu'na, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü personeline, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki maçlara konsantre olacaklarını belirten Akçekale Atlı Cirit Kulübü sporcusu Muhammed Ekinci, "Güzel maçlar oynadık, müsabakalara katılan takımların bütün sporcularına, bizi izleyen destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Renkli görüntülere sahne olan cirit müsabakası sonrası kulüplere kupa verildi.

Kaynak: AA