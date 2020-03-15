Kariyerini bırakıp, kuşkonmaz üretmeye başladı İSTANBUL'da, tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken bir iş gezisinde tanıştığı kuşkonmaz üretimi için kariyerini bırakan Aslı Aksoy (39), memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde, bu işi yapmaya başladı.

İSTANBUL'da, tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken bir iş gezisinde tanıştığı kuşkonmaz üretimi için kariyerini bırakan Aslı Aksoy (39), memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde, bu işi yapmaya başladı. 2015'te kuşkonmaz üretimine başlayan ve bu yıl tarlasından 25 ton ürün almayı hedeflediğini belirten Aksoy, kilosu 75 TL'den satılan kuşkonmaz üretimi için 'iyi tarım' sertifikası aldı, büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı.

?Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olup, master yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aslı Aksoy'un hayatı, ABD'nin New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti. 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, 2015 yılı aralık ayında Ula'nın Yeşilçam Mahallesi'nde 40 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aksoy, tarlasında bakım ve dikim çalışmalarının ardından ilk hasadını 2017 yılında gerçekleştirdi. 2017'de 7, 2018'de 10, 2019'da 15 ton ürün alan Aksoy, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası alıp, ürettiği kuşkonmazı satmak için büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı. Tarlasında 10 kadınla birlikte hasat yapan Aksoy, bu yılki hedefinin ise 25 ton olduğunu söyledi.

'LİF KAYNAĞI OLDUĞU İÇİN BÜTÜN VÜCUDU TEMİZLİYOR'Kuşkonmazın antioksidan deposu olduğunu belirten Aksoy, "New York'ta tanıştığım kuşkonmaz lezzetiyle bambaşkaydı. Tabağa sunumuyla ve görüntüsüyle beni çok etkiledi. Türkiye'de kuşkonmaz pazarının büyük bir potansiyel olduğunu düşündüm. Araştırmalarım doğrultusunda kuşkonmazın folik asit kaynağı olduğunu öğrendim. Hamileler ve emziren anneler için çok kıymetli bir ürün. Lif kaynağı olduğu için bütün vücudu temizliyor. Kuşkonmaz için tam bir antioksidan deposu diyebiliriz. Pazar fırsatları ve sağlık üzerine olumlu etkileri bir araya geldiğinde kuşkonmaz benim için 'Memleketime dönüp ne üretebilirim?' sorusunun yanıtı oldu" dedi.'TEK HAYALİM, KENDİ MEMLEKETİME DÖNÜP TOPRAĞA DOKUNMAKTI'Aksoy, 40 dönümlük arazide organik üretim esaslarına dayanarak sağlıklı, taze ve yerli kuşkonmaz üretimi yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Yaklaşık 13 yıl boyunca tekstil ve gıda sektörlerinde yöneticilik yaptım. Tek hayalim kendi memleketime dönüp toprağa dokunmaktı. Kadın emeğini aktif üretimin içine dahil ederek bir üretim modeli yaratmayı hayal ettim. 40 dönümlük tarlamızda organik kuşkonmaz üretimi yaparak hedefime ulaştım. Ortaca ilçesinde 2,5 dönüm bir tarlada deneme çalışması yaptım. Oradaki sonuçlar olumlu olduktan sonra Yeşilçam Mahallesi'nde komşum olan kadınlar ile birlikte 40 dönümlük arazide organik üretim esaslarına dayanarak sağlıklı, taze ve yerli kuşkonmaz üretimi yapıyoruz. Bu yılki hedefimiz 25 ton kuşkonmaz hasadı yapmak."KUŞKONMAZ NASIL ÜRETİLİYOR?

Tohumdan elde edilen fideler tarlaya dikiliyor. İki yıllık titiz bir bakımın ardından üçüncü yıl azar azar ürün vermeye başlıyor. Tarladaki kökler 10- 12 sene boyunca verimli bir şekilde ürün veriyor. Genellikle şubat ayı sonu mart başında bitkinin sürgünleri toprak yüzeyinden dışarı çıkmaya başlıyor. Sürgünler 25 santim boyutuna geldiğinde toprağa yakın bir şekilde kesiliyor. Kesimde hassas davranmak gerekiyor, çünkü topraktan çıkmak üzere olan bir sürgün, küçük bir bıçak darbesiyle zarar görerek dik çıkması gerekirken eğiliyor ki; bu da kalite kriterlerini ters yönde etkiliyor. Tarladan toplanan kuşkonmazlar toprağını atması için yarım saat soğuk suda tepelerini suya değdirmeden bekletiliyor. Serinleme sonunda boylarına göre ayrılıyor ve dipleri kesilerek 400 gramlık bağcıklar haline getiriliyor. Kuşkonmazın kilosu 75 TL'den satılıyor.

Kaynak: DHA