Kargo şirketinden Türkiye'deki işletmeler için ihracatı ve e-ticareti kolaylaştıran hizmet

eMarketer araştırma şirketine göre, dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler, 2020 yılında yüzde 27,6 oranında büyüyen rekabetçi bir perakende pazarı olan e-ticaretten yararlanıyor.

eMarketer araştırma şirketine göre, dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler, 2020 yılında yüzde 27,6 oranında büyüyen rekabetçi bir perakende pazarı olan e-ticaretten yararlanıyor. E-ticaretin salgınla beraber devamlı ve yukarı yöndeki büyüme eğilimi insanları çevrimiçi alışverişe yönelmeye zorluyor. Bu pazardan yararlanmak isteyen işletmeler yurt içinde sunduğu müşteri deneyiminin aynısını uluslararası ticarette de sunmaya çalışıyor. İşte bu noktada UPS Smart devreye giriyor.

UPS Smart'tan yapılan açıklamaya göre:

"Türkiye'deki UPS müşterilerinin kullandığı ücretsiz, çevrimiçi bir araç olan UPS Smart artık sanal pazarlar ve sosyal medyayla entegrasyonun yanı sıra ihracatı da destekliyor. Müşteriler tek bir ekrandan uçtan uca lojistik sürecini yönetebiliyor ve her türlü gönderi verisine erişebiliyor, vergileri hesaplayabiliyor, müşterilerin sorularına yanıt verebiliyor, elektronik fatura ve gönderi etiketi oluşturabiliyor."

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜYEN E-TİCARET PAZARINDA ŞİMDİDEN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

UPS'in sağladığı hizmetler ve işletmesini büyütmek için gösterdiği çaba sayesinde markasının daha da güçlendiğini söyleyen çevrimiçi perakende sitesi nelerneler.com'un kurucusu İbrahim Buluter, "UPS'in küresel ağı ve uzun yıllara dayanan deneyimi ile gönderileri daha hızlı hazırlayabiliyor, çeşitli müşteri taleplerini ve beklentilerini sorunsuzca yönetebiliyorum. Her şeyin ötesinde karmaşık iş süreçlerini UPS Smart uygulamasını kullanarak fazla vakit harcamadan kolayca yönetebiliyorum. Öte yandan UPS Smart, ihracat gönderileri için de benzersiz bir rahatlık ve takip sistemi sağlıyor" dedi.

Müşterilerin artık daha önce olmadığı kadar kolay şekilde Türkiye'nin önemli sanal pazar yerlerine entegrasyonla e-ticaret ve ihracat gerçekleştirebilmesini sağlayan UPS Smart; hız, güven ve uluslararası alanda rekabet etmelerini ve Türkiye'nin büyüyen 170 milyar dolarlık ihracat pazarına katılmalarını sağlayan dijital bir müşteri deneyimi sunuyor. UPS Smart gibi araçlar, 2020'de 213 milyar dolar olan ve Ticaret Bakanlığı'nın 2021'de 240 milyar dolara çıkmasını beklediği, Türkiye'nin büyüyen e-ticaret pazarında şimdiden önemli rol oynuyor.

"MÜŞTERİLERİMİZLE SIKI BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

E-ticaretin işletmeler için yeni fırsatlar yarattığını ifade eden UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "E-ticarette daha önce benzeri görülmemiş bir yükseliş ve çevrimiçi perakende işletmeler için yeni fırsatlar görüyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde küresel ticareti müşterilerimiz için daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak çözümler geliştiriyoruz. UPS Smart, benzersiz özellikleri ile müşterilerimizin hız, güvenilirlik ve mükemmel müşteri hizmeti sunan çözümlerle en önemli hizmetleri sağlamasına olanak tanıyor. Her türden işletme için muazzam fırsatlar var ve ihtiyaçlarını anlamak ve hem yurt içi hem de uluslararası alanda faaliyet göstermelerine, böylece küresel pazara girebilmelerine yardımcı olmak üzere müşterilerimizle sıkı bir çalışma içindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı