Karesi'de bayram önce bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor Karesi Belediyesince Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürülüyor.

Karesi Belediyesince Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, ilçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta 969 bin 865 metre kare alanda yabani ot temizliği yaptı. Merkezde ise 595 bin 58 metre kare kaldırım üzeri yabani ot biçme işlemi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çalışmalarda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Orkan, çalışmaların çevreye ve doğaya uygun bir şekilde sürdüğünü bildirerek, "Çalışmalarımızda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Karesi'de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan zevk alacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA