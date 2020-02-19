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Karesi'de atlı okçuluk tanıtıldı

Karesi Belediyespor bünyesinde bir alt branş olarak faaliyet gösteren Geleneksel Sporlardan Atlı Okçuluk Branşının lansmanı İsmail Akçay Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

19.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:32
Karesi'de atlı okçuluk tanıtıldı

Belediyespor bünyesinde bir alt branş olarak faaliyet gösteren Geleneksel Sporlardan Atlı Okçuluk Branşının lansmanı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.


Düzenlenen lansmana Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ, Karesi Belediyespor Başkanı Engin Dedeleroğlu ile, il protokolü ve spor camiasının önemli isimleri katıldı.


Karesi Belediyespor bu branşta lisans çıkartan en kalabalık ekibe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bir belediyenin, kendi spor kulübü bünyesinde açılan bu branş ile Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından kabul edilen ilk Belediyespor kulübü olmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atıyor.


Lansmanda genç sporcuların yanı sıra Karesi Belediyespor Başkanı Engin Dedeleroğlu da ok attı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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