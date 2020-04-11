KARDEMİR, virüse rağmen 2023 hedefleri için üretimini sürdürüyor Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, fabrikanın tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecindeki zorluğu deneyimlerle ile atlatacaklarını, 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, fabrikanın tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecindeki zorluğu deneyimlerle ile atlatacaklarını, 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada Yolbulan, sosyal hayatı ve ekonomik uğraşları derinden etkileyen salgına karşı ivedilikle tüm önlemleri uyguladıklarını ve uygulamaya devam ettiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda 'Sorun küresel, mücadele ulusal, tedbir bireysel' prensibi ile hareket ettiklerini vurguladı.

Yolbulan, önlemleri ve kararları yerine getirme sürecindeki tedbirlerin tüm kenti ve ülkeyi de ilgilendirdiğinin bilincinde olduklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Yönetim Kurulu olarak şirketin tüm kademelerinde yapılan çalışmaları yakinen takip ettik ve kararların hızlı bir şekilde alınmasını sağladık. Türkiye'nin kalkınmasında ve büyümesinde 83 yıldır büyük görevler üstlenen sektörün lokomotifi şirketimiz, yine aynı bilinçle bu mücadele içinde de yerini almıştır. Köklü geçmişinde birçok krizden ve zor günlerden alnının akı ile çıkmayı başaran şirketimiz bu zamanları da güçlü deneyimleri ile atlatacak ve 2023 hedeflerine ulaşmak için üretmeye devam edecektir. Salgının dünyaya yayılmaya başladığı ilk günden itibaren tedbirlerin devamlı olmasını sağladık. Tüm bu tedbirlerin sadece şirket bünyemizde kalması değil herkes tarafından örnek alınması en büyük dileğimdir. Zira bu zor günlerde virüsün yayılmasına karşı önlem alan kentimizde ilk şirket olmanın ülkemizde de ilk şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA