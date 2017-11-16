Kardemir Karabükspor'a Destek Çağrısı

Ekonomik ve sportif açıdan zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'a sahip çıkılması için siyasi parti ve sivil toplum örgütleri çağrıda bulundu.



MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, yaptığı açıklamada, Karabükspor'un Karabük'ün il olma vasfına sosyal ve kültürel gelişimine çok büyük katkılar yapmış bir spor kulübü olduğunu söyledi.



Kar, "Karabük halkının kulübün bu günlere nasıl geldiğini bilmeye hakkı vardır. MHP teşkilatları olarak Kardemir Karabükspor'u yaşatmak için her türlü çabaya kayıtsız şartsız destek vermeye hazırız." dedi.



CHP Karabük İl Başkanı Erdoğan Dinçel de Karabükspor'un KARDEMİR'siz düşünülemeyeceğini aktardı.



KARDEMİR'in ise Karabük halkına ait olduğunu belirten Dinçel, şunları söyledi:



"Kardemir Karabükspor'un kurtuluş reçetesi fabrikanın sahip çıkmasına bağlıdır. Bu fabrikanın Karabük halkına borcu vardır. Karabükspor ise bu kentin sosyal ve sportif açıdan çok önemli bir değeridir. Yeni oluşan KARDEMİR yönetiminin bu soruna derhal el atacağı inancındayız. Bizim CHP camiası olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim."



Ülkücü İşçi·ler Derneği· Karabük İl Başkanı Güray Korkut da Kardemir Karabükspor'un şehri, halkı ve işçisi ile etle tırnak gibi olduğunu ifade etti.



Korkut, "Kardemir Karabükspor gibi köklü bir camia hiçbir zaman kimsenin tekelinde olmayı hak etmeyecek kadar, halkı ve işçisiyle bütünleşmiş bir kulüptür. Karabüksporun her noktasında Karabüklülerin emeği ve alın teri saklıdır. Kardemir Karabükspor'un içinde bulunduğu bu durum kendini Karabük sevgisiyle bütünleştirmiş herkesin bir nevi namus borcudur. Vakit Karabükspora sahip çıkmanın adıdır. Vakit emeğin ve işçinin başkentine sahip çıkmanın vaktidir. Vakit Karabükspor'un gerçek sahiplerinin kim olduğunu göstermenin vaktidir."



Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve ekonomik durum nedeniyle olağanüstü kongre kararı almıştı. Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etmişlerdi.



13 Kasım'da yapılması planlanan olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.



Kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Kasım'da yapılacak.