KARDEMİR, güven tazeledi

08.08.2019 19:28

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, KARDEMİR ve iştiraklerinin konsolide yapısını ve Muhtemel Tahvil İhraçlarını derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Not ve Görünümünü "A+(Trk)/Stabil", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise 'BBB-' olarak teyit ettiğini duyurdu.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin güçlü finansal ve kurumsal yapısının ortaya konulduğu raporda, şirketin finansal taahhütlerini yerine getirme seviyesinin yüksek düzeyine işaret edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Rating kuruluşunun değerlendirmesinde, son 5 yıl içerisinde devam eden yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlerin portföye katılması ve kapasite artışı sağlanması, 2018 yılında satış hacminde oldukça yüksek büyüme kaydedilmesi, yıllık bazda artan ürün satış hacmi ve ürün fiyat artışının, FAVÖK Marjının yüksek seviyede gerçekleşmesini desteklemesi, ürün gamı ve rekabetçi gücü ile operasyonel performansın perçinlenmesi, içsel özkaynak yaratma kapasitesinin öngörülebilir seviyeye getirilmesi, net borcun Favök ve Özkaynaklara oranında iyileşme sağlanması, yabancı para pozisyonu kaynaklı risklerin hedge ile azalması, sektördeki konumlanan pazar payı, çalışma sermayesinin güçlü yapısı, varlık kalitesinin korunması, kurumsallaşma ve kurum kültürü, istikrarlı yönetim kadrosu şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Not ve Görünümü'nün "A+(Trk)/Stabil" olarak teyit edilmesinin temel nedenleri olarak sıralandı" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA