KARDEMİR Genel Kurulu 2 Kasım'da yapılacak
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Kurulunun 2 Kasım'da yapılacağını duyurdu.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Kurulunun 2 Kasım'da yapılacağını duyurdu.
Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında, grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının seçiminin olacağı olağanüstü genel kurulunun 2 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının seçimi için 'A' grubu hisse sahiplerinin, 'B' grubu hisse sahiplerinin ve 'D' grubu hisse sahiplerinin genel kurul adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler