KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

AA / Ahmet Özler - Haberler | Ekonomi
KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçi kadrosunda istihdam edilecek 69 kişi kurayla belirlendi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) İşçi kadrosunda istihdam edilecek 69 kişi kurayla belirlendi.

Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan kura çekim törenine, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat eden ve istenen şartları taşıyan 658 aday davet edildi.

Adayların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanarak alındığı salonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma düzeni oluşturuldu.

Noter huzurunda yapılan çekilişte, 30 asil ve 30 yedek elektrikçi, 10 asil ve 10 yedek makine bakım işçisi, 29 asil ve 29 yedek genel işçi statüsünde istihdam edilecek kişiler belirlendi. Basın mensupları ve adaylara çektirilen kurada ismi çıkan adaylar sevinç yaşadı.

Kura çekimine, KARDEMİR İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Arslan Narin, İç Denetim Başkanı Bilal Yıldız, Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter ve adayların aileleri katıldı.

KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi

AA / Ahmet Özler - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kylie Jenner
Spor Yeşim Salkım Mustafa Denizli Cristiano Fatih Terim
Tüm Haberler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Uğur İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KARDEMİR'e alınacak 69 işçi kurayla belirlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:46:38. #1.11#