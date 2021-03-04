KARDEMİR'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Özçelik-İş Sendikası arasında süren 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde imzalar atıldı.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde karşılıklı olarak anlaşma sağlandığı ve sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

KARDEMİR çalışanlarının salgın sebebiyle zorlu geçen 2020'de olumsuzluklara rağmen çalışma gayretinden ve üretim özverisinden taviz vermediğine işaret edilen açıklamada, "83 yıllık tarihi mirasından güç alarak Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023 hedeflerine katkı sağlamak amacıyla gece gündüz çalışan çelik işçimize, şehrimize ve ülkemize 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını temenni ederiz. KARDEMİR ailesi olarak ülkemiz ekonomisine katkı yapmak için daha yoğun bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Özçelik-İş Sendikası

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de yaptığı yazılı açıklamada, KARDEMİR toplu iş sözleşmesinin, masa başında, uzlaşıyla ve üyelerin lehine ciddi kazanımlar elde edilerek imzalanmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Sözleşmenin iki yıllık imzalandığını aktaran Değirmenci, şunları kaydetti:

"Ocak 2021 tarihi itibarıyla altı aylık enflasyonun yüzde 8,36 olarak gerçekleştiği bir dönemde, bizler KARDEMİR'deki üyelerimizin ücretlerinde ilk altı aylık dilim için yüzde 14 artış yapılmasını sağladık. Üyelerimizin ücretlerinde ikinci ve üçüncü altıncı aylarda enflasyon, dördüncü altıncı ayda ise enflasyon +1 oranında ücret artışı gerçekleştirilecektir. Ayrıca sosyal yardımlarda birinci yıl için ortalama yüzde 22,57, ikinci yıl için ise enflasyon +1 oranında artış yapılacaktır. Sözleşmeden doğan ocak ayı farkı da şubat maaşıyla birlikte üyelerimize ödenecektir."

Sözleşmeyle kademe, norm kadro ve kıdeme ilişkin de birçok kazanımın elde edildiğine işaret eden Değirmenci, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler