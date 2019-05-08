Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Mardin'in Midyat ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Hafta dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Midyat Belediyesine ait trafik araçları konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce işlek caddellerde kurulan standlarda trafik ile ilgili araç-gereç tanıtımı yapılarak, sürücülere broşür dağıtıldı.

Ayrıca tüm okullarda trafik ile ilgili seminerler verildi.

Kaynak: AA