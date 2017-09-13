Karayollarında Durum
Karayollarının üstyapı ve köprülü kavşak yapımı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının üstyapı ve köprülü kavşak yapımı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca kavşağı-İzmit Doğu kavşağı kesiminde (97-116. kilometreleri) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktalarının kademeli olarak trafiğe kapatılacağı sürede, ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştirilecek.
TAG Otoyolu'nun Düziçi kavşağı-Osmaniye kavşağı kesimi 9-12. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Osmaniye kavşağı-Düziçi kavşağı istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Çubuk (1) Baraj Köprüsü üstyapı yenileme çalışmaları yapılacağından 7-8. kilometrelerde Havalimanı kavşağı-Karapürçek kavşağı istikameti taşıt trafiğine kapatılarak trafik Karapürçek kavşağı-Havalimanı kavşağı istikametinden iki yönlü gidiş-geliş olarak verilecek.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 0-10 kilometreleri arasında yapılmakta olan üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Polatlı-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü (Polatlı-Ankara ve Ankara-Polatlı) trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanacak.