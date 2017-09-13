Karayollarında Durum

Karayollarının üstyapı ve köprülü kavşak yapımı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca kavşağı-İzmit Doğu kavşağı kesiminde (97-116. kilometreleri) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktalarının kademeli olarak trafiğe kapatılacağı sürede, ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştirilecek.



TAG Otoyolu'nun Düziçi kavşağı-Osmaniye kavşağı kesimi 9-12. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Osmaniye kavşağı-Düziçi kavşağı istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.



Ankara Çevre Otoyolu'nun Çubuk (1) Baraj Köprüsü üstyapı yenileme çalışmaları yapılacağından 7-8. kilometrelerde Havalimanı kavşağı-Karapürçek kavşağı istikameti taşıt trafiğine kapatılarak trafik Karapürçek kavşağı-Havalimanı kavşağı istikametinden iki yönlü gidiş-geliş olarak verilecek.



İyidere-Rize-Çayeli yolunun 0-10 kilometreleri arasında yapılmakta olan üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.



Polatlı-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü (Polatlı-Ankara ve Ankara-Polatlı) trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanacak.