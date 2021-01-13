Karayolları personelinden Ulaş'taki öğrencilere kitap desteği
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Karayolları personelinden Ulaş'taki öğrencilere kitap desteği

13.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:56
Karayolları personelinden Ulaş'taki öğrencilere kitap desteği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünce başlatılan kampanyayla öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünce başlatılan kampanyayla öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kampanya düzenledi.

Bu çerçevede Karayolları çalışanlarının kendi aralarında topladığı kitaplar, Ulaş'ta eğitim gören öğrencilere ulaştırılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Karayolları 16. Bölge Şube Müdürü Nusret Özcan, AA muhabirine, gelecek nesillerin kitap sevgisiyle büyümelerini istediklerini söyledi.

Bu amaçla personelin kendi arasında topladığı kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'e teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Öğrenciler bizim için çok önemlidir. Onlar bizim geleceğimizdir. Öğrencileri kitapla buluşturmak, daha çok kitap okumalarına olanak sağlamak ve öğrencilerin özgüven duygusunu geliştirmek hedefiyle bir çalışma yapmak istedik. Kampanya kapsamında toplanan kitaplar, öğrencilerimizin ihtiyacının olabileceğini düşündüğümüz roman ve hikayelerden oluşuyor."

Milli Eğitim Müdürü Gül ise eğitime verdiği destekten dolayı Özcan'a teşekkür ederek, "Yol yaparak ayrılıkları, hasreti ve gurbeti yakın eden Karayolları bu güzel projeyle gönüllerimizde de bir yol yapmıştır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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