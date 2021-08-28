Karate şölenin de heyecan devam ediyor
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Karate şölenin de heyecan devam ediyor

Karate şölenin de heyecan devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası dördüncü gününde seyir keyfi yüksek mücadelelere sahne oluyor.

Kayseri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası dördüncü gününde seyir keyfi yüksek mücadelelere sahne oluyor.

Şampiyonanın dördüncü gününde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde tatamide 50-55 kg kategorilerinde sporcular altın madalya için mücadele ediyor. Günün ilk maçlarında dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yakup Deliktaş takdim ederek, başarı temennisinde bulundu.

Şampiyona ile ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri'ye yakışır bir ev sahipliği yapmak için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gayet güzel bir ortamda yürütülen şampiyona yarın son bulacak. Temennimiz yavrularımızın sağ salim memleketlerine ulaşmaları. Bu şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilk dörde kalarak ülkemizde gerçekleştirilecek olan Dünya Gençlik Ligine katılmaya hak kazanan sporcularımızı da tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Karate şölenin de heyecan devam ediyor
Karate şölenin de heyecan devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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