Karate müsabakaları sona erdi Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen karate kata müsabakaları sona erdi.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen karate kata müsabakaları sona erdi.

İstasyon Kapalı Spor Salonu'ndan düzenlenen müsabakalarda yaş kategorilerine göre yaklaşık 100 sporcu müdahale etti. Müsabakalar sonunda dereye giren sporcular ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve şube müdürleri tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA