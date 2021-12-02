Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası almış! İşte Bakan Elvan'ın istifasının perde arkası
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası gündeme bomba etkisi yarattı. Elvan'ın istifasının perde arkası da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Bakan Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerinin ardından istifa etti ancak istifası 2 hafta sonra kabul edildi.
Türkiye bugüne Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa haberiyle uyandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Bakan Elvan'ın yerine Nureddin Nebati getirildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Bakan Elvan'ın istifasının perde arkası merak ediliyordu. Buna göre Bakan Elvan, istifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım'daki grup toplantısı konuşması sonrası aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" şeklindeki mesajı sonrası, görüşleri mevcut ekonomi programıyla ters düşen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 'görevden affını istemesi' sürpriz olarak karşılanmadı.
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre kulislerde Elvan'ın düşük faiz politikasına bu aşamada karşı olduğu, kendisine danışılmadan kararlar alınmasından rahatsız olduğu iddia ediliyordu.
Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesiyle enflasyonun da düşeceği tezine katılmayan Elvan'ın, istifasını haftalar önce sunduğu fakat bekletildiği, başta Meclis olmak üzere Ankara'da sıkça konuşulan bir kulis bilgisiydi.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl da bütçe görüşmeleri sırasında bakan değişikliği yapılması nedeniyle değişikliğin görüşmelerin sonuna bırakılması planlanıyordu.
Haberler.com - Ekonomi Haberleri