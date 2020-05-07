Karantina yurtlarında kalanlara "beş yıldızlı" otel hizmeti sunuluyor
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Karantina yurtlarında kalanlara "beş yıldızlı" otel hizmeti sunuluyor

Karantina yurtlarında kalanlara
07.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:07

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Rusya ve Suudi Arabistan'dan Kastamonu'ya getirilen Türk vatandaşları, gözlem altında tutuldukları yurtlarda beş yıldızlı otel hizmeti alıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Rusya ve Suudi Arabistan'dan Kastamonu'ya getirilen Türk vatandaşları, gözlem altında tutuldukları yurtlarda beş yıldızlı otel hizmeti alıyor.

Rusya ve Suudi Arabistan'dan kente getirilen 350 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Baharzade Feride Hanım Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Yurtlardaki misafirlerin tüm ihtiyaçları, Türk Kızılay gönüllüleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü personelince karşılanıyor.

Karantinadaki vatandaşlar, sağlanan imkan ve hizmetlerden son derece memnun.

Rusya'dan gelen Murat Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir yerde misafir edildiklerini söyledi.

Yurtlarla ilgili gelmeden önce olumsuz bir yargıları bulunduğunu belirten Karaduman, "Ama burada çok güzel bir ortamla karşılaştık. Her şey dört dörtlük. Tuvalet kağıdından şampuanına, çayından kahvesine devletimiz her şeyimizi veriyor. Yemekler, meyvemiz, ara öğünlerimiz her şeyimiz tam." dedi.

Bu kadar ilgiyi beklemediklerini vurgulayan Karaduman, "Oradan gelirken yurda geliyoruz diye biliyorduk ama sanki beş yıldızlı otel gibi. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, Kızılay'ımızdan, sağlıkçılarımızdan, yurt görevlilerimizden Allah razı olsun. Karantina çok güzel geçti. İmkan olsa bir 15 gün daha kalırım burada ama kalamıyoruz." diye konuştu.

- "Çocuğumu bu yurtlara gözü kapalı gönderirim"

Yener Kaya ise beklemedikleri şeylerle karşılaştıklarını dile getirerek, "Odalar çok temiz, yemekler çok güzel. Yurtları böyle beklemiyordum. Çocuğumu bu yurtlara gözü kapalı gönderirim." ifadesini kullandı.

Eşi ve çocuğu ile karantinada tutulan Erol Çakır da gelmeden önce çıkan bazı haberlerin kafalarını karıştırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu haberleri görünce önce gelmek istemedik. Geldiğimizde çok şaşırdık. Yurdun temizliğini, düzenini gördük. Ev yaptırsam bu kadar güzel dizayn ettiremezdik. Yemekler, hizmet, ilgi alaka çok güzel. Sağlık kontrollerine hiç ara verilmedi. Düzenli olarak sabah akşam sağlık kontrolleri yapıldı. Memnun olmadığımız hiçbir şey yok."

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel de misafirlerin hizmetlerden çok memnun olduğunu ifade etti.

Yurtlarda gözetim altında kalan misafirlerin 3 öğün yemeklerini karşıladıklarını aktaran Güzel, "Bunun yanında ramazan ayında olmamız dolayısıyla oruç tutan misafirlerimizin rahat etmesi için iftar ve sahurlarını temin ediyoruz. Kastamonu özelinde olduğu gibi Türkiye genelinde Kızılay bu görevi yerine getiriyor." dedi.

Zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Güzel, misafirler açısından bu süreci kolaylaştırmak için çalıştıklarını, onların da çalışmalarından memnuniyet duyduklarını kendilerine ilettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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