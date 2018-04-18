Karamollaoğlu: Erken Seçim Çaresizliklerinin Bir İfadesi
Tokat'ta, Saadet Partisi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Konferansı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak algıladığını söyledi.
Tokat'ta, Saadet Partisi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Konferansı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi iktidarın çaresizliğinin bir ifadesi olarak algıladığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com