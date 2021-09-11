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Karaman'dan 'Steven Caulker' açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karaman'dan 'Steven Caulker' açıklaması

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçeli Steven Caulker transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Maliyeti çok yüksek geldi" dedi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçeli Steven Caulker transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Maliyeti çok yüksek geldi" dedi.

Karaman, transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı söylenen ancak son gün Gaziantep ile anlaşan Caulker ile ilgili olarak açıklamalar yaptı. Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Aslında bir pozisyona mutlak suretle oyuncu almamız gerekiyordu. 20 yabancı vardı takımda. 14'e indirmemiz gerekiyordu. 6 tane oyuncunun sözleşmesini feshetmek veya takım bulmak bunlar kolay işler değil. Kulübü düşünmek lazım. 1 oyuncu alınca 2 oyuncu daha feshetmek gerekecek. Maliyetlere bir baktık. İnanılmaz bir maliyet. Yaklaşık 3 Milyon Avro civarında bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu da 30 Milyon para demek. Devre arasına kadar biz kendi içimizde bir şeyler yapıp daha çok çalışalım, alt yapıdan oyuncu çıkarmaya çalışalım, elimizdeki oyuncuları geliştirelim istedik. Biz bilinen bir oyuncu almak istedik. Ama oyuncunun menajeri bizimle son gününe kadar.. İş sıkışınca da başka kulübe gitti" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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