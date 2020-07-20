Karaman'daki yangında 3 bin saman balyası yandı Karaman'da bir çiftlikte çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.

Karaman'da bir çiftlikte çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı. Merkeze bağlı Kameni Köyü'nde Bayram Göçer'e ait çiftliğin bahçesindeki saman balyaları henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 3 bin saman balyası hasar gördü. Kaynak: AA