Karaman'daki yangında 3 bin saman balyası yandı
Karaman'da bir çiftlikte çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.
20.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:09
Karaman'da bir çiftlikte çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.
Merkeze bağlı Kameni Köyü'nde Bayram Göçer'e ait çiftliğin bahçesindeki saman balyaları henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında 3 bin saman balyası hasar gördü.
Kaynak: AA