Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Haberler | Ekonomi

- Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Karaman'da elmanın istihdama sağladığı katkı 100 milyon lirayı geçiyor Türkiye'nin elma deposu kentlerinden biri olan Karaman'da günlük 13 bin kişi, bahçelere elma toplamaya gidiyor.

- Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram :

"Karaman'da elmanın istihdama sağladığı katkı 100 milyon lirayı geçiyor

KARAMAN - Türkiye'nin elma deposu kentlerinden biri olan Karaman'da günlük 13 bin kişi, bahçelere elma toplamaya gidiyor.

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da elma hasadı devam ediyor. 15 Ağustos'ta başlayan ve 55 gün sürecek olan elma hasadında bu yıl 500 bin ton rekolte bekleniyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, kentte elmanın istihdama ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi. Karaman'da 55 gün sürecek olan elma hasadının 15 Ağustos itibariyle başladığını belirten Bayram, "Karaman ağaç sayısında birinci, üretimde ise ikinci durumdadır. Bu yıl elma üretiminde 500 bin ton rekolte bekliyoruz. Karaman ekonomisine ciddi bir istihdam sağlayan elma bahçeleri birer bacasız fabrikadır. Hasat zamanı yaklaşık 13 bin kişi elma bahçelerine çalışmaya gidiyor. Bununda günlük istihdama katkısı 1 milyon 300 bin liradır. Hasat süresini 55 gün üzerinden hesapladığımız zamanda bu rakam 70 milyon lirayı geçiyor. Tabi sadece bunla kalmıyor. Elmanın sadece dalından toplanmasıyla işçiliği bitmiyor. Nakliye ile soğuk hava depolarına gidiyor. Bu soğuk hava depolarındaki paketleme bölümlerinde de çalışan çok sayıda kişi bulunuyor. Karaman ekonomisine ve istihdama sadece elmanın sağlamış olduğu para 100 milyon lirayı geçiyor" dedi.

Genç yaşlı demeden bahçelere elma toplamaya giden kadın işçiler ise boş durmak yerine aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor

Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor

Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor

Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Tunç Soyer Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat
Spor Mesut Özil Mustafa Denizli Burak Yılmaz Arda Turan
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mustafa Demir Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaman'da günlük 13 bin kişi elma toplamaya gidiyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:41:14. #1.11#