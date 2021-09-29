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Karaman'da çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, kaza ile 9 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.

KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, kaza ile 9 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, ilçesine bağlı Balkusan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. (12), evlerinde amcasının oğlu Y.D. (9) ile birlikte babasına ait tüfekle oynamaya başladı. Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Y.D.'ye isabet etti. Silah sesini duyan aile, Y.D.'yi kanlar içinde görünce hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Y.D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARAMAN

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