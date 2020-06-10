Karaman'da 181 kök Hint keneviri ele geçirildi
Karaman'da düzenlenen operasyonda, 181 kök Hint keneviri ele geçirildi.
10.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:31
Karaman'da düzenlenen operasyonda, 181 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Barutkavuran köyündeki bir tarlada Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı.
Tarlaya düzenlenen operasyonda, 181 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olaya ilişkin İ.Ş. (28) ve R.Ş. (23) gözaltına alındı.
Hint kenevirleri ise olay yerinde imha edildi.
Kaynak: AA