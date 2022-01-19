Karaman'da 10.5 kilogram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da evinde 10.5 kilo esrar bulunan şüpheli tutuklandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da evinde 10.5 kilo esrar bulunan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, şüpheli O.G.K'nin şehir dışından uyuşturucu getirip sattığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Karaman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan operasyonda şüphelinin evinde 10.5 kilo esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri