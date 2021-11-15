'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Arda Turan, dostu Burak Yılmaz'ı Aslan yapıyor - Haberler Spor
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'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Arda Turan, dostu Burak Yılmaz'ı Aslan yapıyor

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'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Arda Turan, dostu Burak Yılmaz'ı Aslan yapıyor

Lille'de son zamanlarda istenmeyen adam haline gelen Burak için Galatasaray nabız yokluyor. Fatih Terim'le arası açık olan Burak için kaptan Arda'nın devreye girdiği belirtildi.

Geçen sezon Lille şampiyonluğunun en büyük mimarlarından olan Burak, bu sezon hiç beklemediği tepkileri görüyor. Burak'ın bu sezon ıslıklandığı maçlar oldu. Tartışılan isim haline geldi.

'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Burak Yılmaz transferinde Arda Turan devreye girdi

Burak Yılmaz'ın tercihi Avrupa'da kariyerini sürdürmekten yana. Milli golcüyü isteyen bazı İtalyan takımları da var.

'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Burak Yılmaz transferinde Arda Turan devreye girdi

Net bir golcü ihtiyacı olan Galatasaray'ın gündemine Burak ismi geldi. Kaptan Arda'nın, Burak'la arası açık olan Fatih Terim'i bu konuda yumuşattığı belirtildi. Yardımcı antrenör Selçuk İnan da Burak transferine olumlu bakıyor.

'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Burak Yılmaz transferinde Arda Turan devreye girdi

Devre arası transfer döneminde Burak Yılmaz ve Fatih Terim'in bir görüşme yapacağı aktarıldı.

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