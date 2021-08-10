Karaköprü'nün araç filosu güçlendirildi
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Karaköprü'nün araç filosu güçlendirildi

Karaköprü'nün araç filosu güçlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karaköprü Belediyesi ilçeye hizmeti artırmak adına araç filosuna yeni araçlar ekleyerek filosunu güçlendirdi.

Karaköprü Belediyesi ilçeye hizmeti artırmak adına araç filosuna yeni araçlar ekleyerek filosunu güçlendirdi.

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi hizmetlerini hızlandırmak adına araç filosunu 30 yeni araçla güçlendirdi. Yeni araçların tanıtılması için gerçekleştirilen programa ev sahibi olarak Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz,, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal ve Ahmet Akay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Y. Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Merkez İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve davetliler katıldı.

Özellikle fen işleri ve temizlik işleri hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araçların tanıtımı yapılırken, bu araçlarla birlikte hizmetlerin daha hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Araç filosuna eklenen araçlar arasında 13 adet kamyon, 8 adet çöp toplama aracı, 7 adet loder kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet ekskavatör ve bir adet silindir bulunuyor.

Baydilli, Karaköprü'nün her geçen yıl çok ciddi oranda büyüme gösterdiğini aktararak, 2020 nüfus verilerine göre Karaköprü'nün Türkiye'de en fazla büyüme oranına sahip 6. ilçe olarak gözde bir yerleşim yeri olduğunun altını çizdi. Programda bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkan Metin Baydilli, "Biz de Karaköprü Belediyesi olarak bu büyümeye ayak uydurmak, gerekli hizmetleri sunmak için gerçekten yoğun bir çaba içerisindeyiz. İlçemize daha hızlı hizmet vermek için hizmet filomuza 30 yeni araç kazandırdık. 13 adet kamyon, 8 adet çöp toplama aracı, 7 adet loder kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet ekskavatör ve 1 adet silindir ile araç filomuz ve hizmet ağımız genişlemiş oldu. Karaköprü ilçemiz gözde bir ilçe olarak sürekli büyümeye devam edecektir. Biz de bu büyümeyle birlikte hizmetlerimizi artırıp ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Karaköprü'müze daha güzel hizmetlerde bulunmayı, ilçemize daha fazla eserler bırakmayı Rabbim bize nasip etsin" diye konuştu.

Tanıtım programının ardından araçlar hizmete başlamak üzere konvoy halinde makine ikmal parkına gittiler. - ŞANLIURFA

Karaköprü'nün araç filosu güçlendirildi
Karaköprü'nün araç filosu güçlendirildi
Karaköprü'nün araç filosu güçlendirildi
Karaköprü'nün araç filosu güçlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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