Karaköprü'de KEDÜP yeniden faaliyette
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Karaköprü'de KEDÜP yeniden faaliyette

15.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:59
Karaköprü'de KEDÜP yeniden faaliyette

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) yeniden faaliyete geçti.

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) yeniden faaliyete geçti.

Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek açtığı ve bir süredir pandemi nedeniyle kapalı olan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) Covid 19 kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyete geçti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından kadınların üretmesi ve kendi ayakları üzerinde durarak kendilerini istihdam etmesi için kurulan Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) geçtiğimiz yıl 8 Mart Kadınlar Gününde yapılan açılışla faaliyete geçmişti ancak pandemi nedeniyle uzun bir süredir faaliyetlerine ara verilmişti.

Yaşam Sokağında faaliyet gösteren pazarda kadınların kendi el emeği olan ürünler ile doğal ürünler sergilenip satışa sunuluyor. Korona virüs önlemleri alınarak faaliyet gösteren Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı (KEDÜP) pazartesi günleri 08.00- 17.00 saatleri arası açık olacak.

KEDÜP'te stant açarak el emeği ürünlerini satan kadınlar kendilerine sağladığı imkan için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de KEDÜP yeniden faaliyette
Karaköprü'de KEDÜP yeniden faaliyette
Karaköprü'de KEDÜP yeniden faaliyette

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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