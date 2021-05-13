Karagümrük, Ahmet Nur Çebi'ye sosyal medyadan 'Baba Hakkı' fotoğrafıyla cevap verdi

Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybetmesinin yankıları sürüyor. Ahmet Nur Çebi'nin bugün Karagümrük'e yönelik söylediği, "Düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz?" sözlerine kırmızı-siyahlılar sosyal medyadan cevap verdi. Siyah-beyazlıların slogan olarak kullandığı "Hakkımızla ve şerefimizle" ifadesine göndermede bulunan Karagümrük, 'Baba Hakkı' paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Karagümrük'e yenilerek Galatasaray'ı da zirveye ortak etti. Karşılaşmanın yankıları sürerken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün sert açıklamalarda bulundu. Karagümrük ise bu açıklamalara sosyal medyadan 'Baba Hakkı' fotoğrafıyla yanıt verdi.

"ÖLENE KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Son düdüğün ardından Vodafone Park'taki soyunma odası koridorlarında arbede yaşanan maçla ilgili bugün önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu. Çebi, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette "Düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz? Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım" diyerek Karagümrük takımını eleştirdi.

SOSYAL MEDYADA CEVAP

Bu açıklamalar üzerine Fatih Karagümrük'ten yanıt gecikmedi. Kırmızı-siyahlılar, resmi Twitter hesabından Beşiktaş'ın efsanevi ismi "Baba Hakkı" paylaşımında bulunarak Çebi'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Süper Lig temsilcisi böylece Beşiktaş ile özdeşleşen "Hakkımızla ve şerefimizle" sloganına göndermede bulundu.

BABA HAKKI, BEŞİKTAŞ'TAN ÖNCE KARAGÜMRÜK'TE FORMA GİYDİ

Karagümrük'ün Baba Hakkı paylaşımının bir başka sebebi ise, efsane futbol adamının Beşiktaş dışında bu kulüpte de oynamış olması. Hakkı Yeten, 17 yıl Beşiktaş forması giyip siyah-beyazlıların efsanesi olmadan önce 1926 ile 1931 arasında Karagümrük'te top koşturdu.