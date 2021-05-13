Karagümrük, Ahmet Nur Çebi'ye sosyal medyadan 'Baba Hakkı' fotoğrafıyla cevap verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Karagümrük, Ahmet Nur Çebi'ye sosyal medyadan 'Baba Hakkı' fotoğrafıyla cevap verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybetmesinin yankıları sürüyor. Ahmet Nur Çebi'nin bugün Karagümrük'e yönelik söylediği, "Düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz?" sözlerine kırmızı-siyahlılar sosyal medyadan cevap verdi. Siyah-beyazlıların slogan olarak kullandığı "Hakkımızla ve şerefimizle" ifadesine göndermede bulunan Karagümrük, 'Baba Hakkı' paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, sahasında Karagümrük'e yenilerek Galatasaray'ı da zirveye ortak etti. Karşılaşmanın yankıları sürerken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün sert açıklamalarda bulundu. Karagümrük ise bu açıklamalara sosyal medyadan 'Baba Hakkı' fotoğrafıyla yanıt verdi.

"ÖLENE KADAR BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Son düdüğün ardından Vodafone Park'taki soyunma odası koridorlarında arbede yaşanan maçla ilgili bugün önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu. Çebi, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette "Düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz? Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım" diyerek Karagümrük takımını eleştirdi.

SOSYAL MEDYADA CEVAP

Bu açıklamalar üzerine Fatih Karagümrük'ten yanıt gecikmedi. Kırmızı-siyahlılar, resmi Twitter hesabından Beşiktaş'ın efsanevi ismi "Baba Hakkı" paylaşımında bulunarak Çebi'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Süper Lig temsilcisi böylece Beşiktaş ile özdeşleşen "Hakkımızla ve şerefimizle" sloganına göndermede bulundu.

Karagümrük'ten Ahmet Nur Çebi'ye 'Baba Hakkı'lı cevap

BABA HAKKI, BEŞİKTAŞ'TAN ÖNCE KARAGÜMRÜK'TE FORMA GİYDİ

Karagümrük'ün Baba Hakkı paylaşımının bir başka sebebi ise, efsane futbol adamının Beşiktaş dışında bu kulüpte de oynamış olması. Hakkı Yeten, 17 yıl Beşiktaş forması giyip siyah-beyazlıların efsanesi olmadan önce 1926 ile 1931 arasında Karagümrük'te top koşturdu.

Karagümrük, Ahmet Nur Çebi'ye sosyal medyadan 'Baba Hakkı' fotoğrafıyla cevap verdi
Ortalığı karıştıracak Aboubakar iddiası! Sakat değil, sözleşmesindeki madde nedeniyle oynamıyor
Ortalığı karıştıracak Aboubakar iddiası! Sakat değil, sözleşmesindeki madde nedeniyle oynamıyor
Ahmet Nur Çebi'den Yusuf Günay'a sert sözler: Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne
Ahmet Nur Çebi'den Yusuf Günay'a sert sözler: Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karagümrük, Ahmet Nur Çebi'ye sosyal medyadan 'Baba Hakkı' fotoğrafıyla cevap verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 00:23:05. #1.15#

title